Куйвашев снова разрешил несовершеннолетним самим ходить в ТЦ. Но не всем

Внесены новые положения в указ губернатора о QR-кодах. Об этом в своём Инстаграме сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Несовершеннолетним вновь разрешено посещать торговые центры без родителей, однако это распространяется только на студентов вузов и колледжей. Пройти в ТРЦ можно будет по студенческому билету. Остальные дети и подростки смогут посещать торговые центры только в сопровождении родителей, как и прежде.

Также увеличен срок посещения Covid-free зон для тех, кто привился только первым компонентом двухкомпонентной вакцины и ещё не получил QR-код. Справки принимаются до 15 января 2022 года (изначальный срок – 1 декабря 2021 года).

Екатеринбург, Мария Зыкова

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