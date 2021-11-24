Эксперимент «Нового Дня»: может ли студент пройти в ТРЦ без QR-кода

Губернатор разрешил несовершеннолетним студентам ходить в торговые центры, и теперь любой, кто имеет студенческий билет, может спокойно пройти в ТРЦ без QR-кода.

Корреспондент «Нового Дня» проверила, можно ли пройти в торговые центры Екатеринбурга, не предъявляя при этом код или справку о вакцинации. Как оказалось, можно. Далее – от первого лица.

Несовершеннолетним запретили ходить в торговые центры без родителей 2 ноября, через три дня после введения системы проверки QR-кодов. Изначально мотив губернатора был понятен: непривитые школьники на дистанционке заполонят торговые центры и толку от введенных мер не будет. Однако указ вызвал волну возмущения студентов колледжей и вузов, которые приехали из других городов: наступает зима, а зимнюю одежду не купить. Вчера, наконец, Куйвашев подписал новый указ, согласно которому в ТРЦ могут входить несовершеннолетние студенты – первых-третьих курсов колледжей и первокурсники вузов.

Однако меня, третьекурсницу вуза, пропустили во все торговые центры Екатеринбурга, куда я стремилась попасть. Во всех случаях я предъявляла студенческий билет, в котором не указана дата рождения, зато есть информация об учебном заведении, и какой это по счету курс.

Первым на очереди был ТРЦ «Омега» на Уралмаше, там охранник даже не заглянул в студенческий, а просто пропустил без малейших вопросов. На мой вопрос, нужно ли показывать студенческий в открытом виде, он ответил: «Проходите». Ну ладно, пройдем.

Далее я отправилась в ТРЦ Veer Mall, где также меня пропустили только по студенческому без всякого QR-кода. Правда, на этот раз охранник всматривался в студик, но все равно пропустил.

В ТРЦ «Гринвич» я зашла со всех входов, и вновь везде меня пропустили охранники. К одному я обратилась прямо с вопросом, был ли у них инструктаж по поводу студентов, и как они определяют, кого пускать, а кого нет. «Да, нам говорили обо всем, – ответил охранник. – Но когда мимо тебя тыща человек проходит, уже не до этого вообще». С другим охранником в «Гринвиче» у меня произошел такой разговор:

– В институте учитесь?

– Да, на третьем курсе.

– Ну и хорошо, проходите.

О том, что третьекурсница вуза никак не может быть несовершеннолетней, охранник, видимо, не подумал. К слову, на каждом входе в «Гринвич» в мой студенческий билет внимательно вглядывались, смотрели на печати, которых ровно столько, сколько лет я учусь в университете. И все равно везде пропустили.

Точно так же пустили и в ТЦ «Успенский», и в ТРЦ «Пассаж», при этом в последнем охранник сказал: «У нас инструкция по студенческим билетам пускать».

Таким образом, каждый, кто имеет студенческий билет, даже просроченный (ведь даты обычно скрыты печатями), может беспрепятственно пройти в ТРЦ, при этом, даже не скрывая своего возраста. Кроме того, обязательной вакцинации в вузах и колледжах нет, а значит, по торговым центрам могут разгуливать непривитые совершеннолетние студенты.

«Новый День» поговорил с Викторией, которая работает проверяющим QR-кодов в одном из ТРЦ Екатеринбурга. По словам девушки, у них действительно был инструктаж по поводу студентов, однако им не объясняли, как отличить несовершеннолетнего от студента-старшекурсника.

«Сказали смотреть, чтобы студенческий был действителен сейчас, то есть чтобы там стоял 2021-2022 год, подпись и печать, – сказала «Новому Дню» Виктория». – По поводу чего-то еще, смотреть, сколько печатей, такого не было».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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