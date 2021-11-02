Ужесточение антиковидных мер: какие новые правила вводят в Свердловской области

В Свердловской области ужесточают антиковидный режим. Сегодня на брифинге по итогам заседания оперштаба вице-губернатор Павел Креков объявил новые положения антиковидного указа.

Точно в регионе введут следующие положения:

Несовершеннолетним запрещается посещать торговые центры без сопровождения родителей или опекунов. Предприятиям и учреждениям рекомендуется перевести непривитых сотрудников на удаленный режим работы. Предъявлять справку о вакцинации первым компонентом можно будет до 1 декабря. После вход в Covid-free зоны будет осуществляться только по QR-коду.

Возможными объявили следующие положения:

Могут ввести меры наказания за несоблюдение масочного режима в общественных местах, если люди не начнут носить маски правильно (закрывая рот и нос). Могут ввести локдаун, если продолжатся нарушения в Covid-free зонах.

Кроме того, после нерабочих дней уйдут на дистанционное обучение колледжи и училища. А тем, кто должен ревакцинироваться, придется подождать, потому что «Спутник Лайт» закончился, а поставок пока не ожидается.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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