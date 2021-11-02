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Вторник, 2 ноября 2021, 18:10 мск

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Власти рассказали, при каких условиях введут локдаун

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, что в регионе готовятся ввести локдаун, если предприятия торговли не прекратят нарушать правила.

«Основная часть наших предпринимателей достаточно серьезно отнеслась к этой ситуации, в целом система заработала, несмотря на недостатки. Но по мере удаления от центра города и от Екатеринбурга в небольших торговых центрах не в полной мере выполняют требования, или вообще не выполняют, по предъявлению QR-кодов. Я ответственно заявляю: если будут в ближайшее время такие нарушения фиксироваться и на наши настоятельные предложения реакции не последует, мы будем вынуждены прекратить работу торговых центров и точек общепита. У нас другого выхода не будет, поскольку от этого зависит уровень заболеваемости, здоровье и жизни людей. Мы будем вынуждены ввести локдаун, будут закрыты все торговые центры и предприятия торговли, кроме продовольственных», – сказал Креков.

Напомним, в регионе установлен режим нерабочих дней до 7 ноября включительно. Попасть в торговый центр, кинотеатр или ресторан можно только при наличии QR-кода, сертификата о вакцинации или недавно перенесенном заболевании, либо же справки о медотводе и действующего ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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