Кино, цирк, зоопарк: куда пустят подростка без родителей в период проверки QR-кодов

С начала ноября несовершеннолетние екатеринбуржцы могут посещать торговые центры только в сопровождении родителей. Однако ограничения распространились не только на ТЦ, но и на другие Covid-free зоны. «Новый День» разобрался, куда в Екатеринбурге подростки могут сходить без мамы и папы.

Семнадцатилетняя студентка УрФУ Елизавета Зиновьева рассказала «Новому Дню», что приехала в Екатеринбург из Оренбургской области и сейчас живет в общежитии. Девушка признается, что она с нетерпением ждет совершеннолетия, чтобы поставить прививку.

«Я хочу поскорее избавиться от этой метки «непривитая», потому что уже было множество ситуаций, когда мое положение доставляло мне дискомфорт, – сообщила Елизавета. – Сначала я не смогла купить зимнее пальто, когда пришла за ним в «Гринвич», об указе я не знала и спрашивать у охранников, где мне взять родителей, если они живут за сотни километров, не стала. Ладно. Заказала пальто на «Озоне», четыре дня ходила мерзла. Пару дней назад опять неприятность – мы пошли с одногруппницами в KFC, меня одну не пустили без кода, причем сказали, что «детей» ни в кафе, ни в рестораны теперь не пускают без родителей».

Как выяснил «Новый День», в большинство Covid-free зон несовершеннолетние пройти все же могут. Исключениями являются только торговые центры, некоторые кафе и те развлекательные места и пункты доставок, которые находятся в ТЦ.

Культура

Как сообщили «Новому Дню» в Свердловской государственной академической филармонии, подростки могут приходить на концерты без сопровождения родителей, только если имеют при себе паспорт или его копию. Это же касается театров, музеев, выставочных залов и т.д.

Квесты

На них подростки тоже могут ходить без родителей, но, опять же, есть исключения. К примеру, в «Доме страхов» «Новому Дню» пояснили, что так как квест-центр находится в «Гринвиче», детям и подросткам без родителей не пройти охрану на входе. А вот на квесты центра «Авантюра» могут прийти подростки без родителей и взрослые без QR-кодов, главное заранее забронировать мероприятие и время.

«Если вы просто придете в помещение без брони, вас не пустят без QR-кода», – сообщил пояснил сотрудник «Авантюры».

Зоопарки

Все «контактники», океанариум и Екатеринбургский зоопарк принимают несовершеннолетних без взрослых. «Дети старше 14 лет могут прийти сами, без сопровождения родителей, – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка. – Пока никаких новых распоряжений на этот счет не было». Там дополнили, что после введения обязательных QR-кодов поток посетителей снизился более чем на треть.

Антикафе

Посещение разрешено детям и подросткам. Как сообщили агентству в антикафе «Больше шерсти!», несовершеннолетние старше 12 лет могут прийти в заведение без сопровождения родителей.

Цирк

По данным «Нового Дня», в екатеринбургский цирк подростки могут попасть без родителей, если купят билет на официальном сайте. Сам цирк пока не подтвердил эту информацию.

Кинотеатры

Посещать кино дети и подростки могут самостоятельно, если оно находится не в торговом центре. Однако, когда ТЦ закрываются и открываются отдельные входы в кинозалы, QR-коды при посещении не спрашивают, то есть на ночные и утренние сеансы в кинотеатре торгового центра несовершеннолетние могут попасть.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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