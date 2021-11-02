Техникумы и колледжи Свердловской области уходят на дистант

В Свердловской области техникумы и колледжи после завершения нерабочих дней перейдут на дистанционное обучение. Такое решение принял региональный оперштаб, готовятся соответствующие распоряжения.

«Отдельным решением станет перевод учреждений среднего профессионального образования на дистанционное обучение. В настоящее время для этого готовится нормативная база», – сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.

По школам аналогичного решения пока нет. Школьники до 7 ноября включительно находятся на каникулах и 8-го должны выйти на учебу офлайн, если не будут приняты иные документы. Вузы сейчас тоже на карантикулах, но они подчиняются федеральным министерствам, поэтому переведут ли их на дистант, зависит не от региональных властей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 02.11.21

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