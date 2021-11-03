В Екатеринбурге первый вуз объявил о дистанте для всех студентов после 8 ноября

Уральский государственный аграрный университет с 8 ноября переводит всех студентов на дистанционное обучение, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе вуза. Это касается и лекций, и практики. Пока дистант вводится до 30 ноября, далее руководство будет ориентироваться по эпидемиологической обстановке.

Напомним, на этой неделе почти все вузы отправили студентов на каникулы, поскольку в Свердловской области – нерабочие дни. До этого в большинстве университетов лекции проводились в дистанционном формате, практика – очно.

Накануне вечером был издан приказ о деятельности подведомственных Минобрнауки России учреждений с учетом эпидемиологической обстановки. С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий, сообщал телеграм Минпросвещения РФ. То есть вузы могут сами принимать решение, оставлять им студентов на дистанте или выводить в офлайн.

Техникумы и колледжи Свердловской области уже перешли на дистант. Вопрос по школам остается открытым.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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