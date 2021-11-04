СМИ: школьников 5-11 классов переведут на дистант

Школьников Свердловской области с 8 по 13 ноября могут перевести на дистант. Это коснется 5-11 классов, начальная школа будет учиться в обычном формате.

Об этом сообщают несколько СМИ региона со ссылкой на источники в правительстве. В министерстве образования и молодежной политики Свердловской области «Новому Дню» накануне вечером рассказали, что решение ни по школам, ни по детским садам пока не принято. В мэрии Екатеринбурга ответили, что ждут областной указ, который продлит или не продлит нерабочие дни, и тогда будут решать с образовательными учреждениями.

Учителя школ Свердловской области говорят, что возможность перевода средних и старших классов на дистант действительно обсуждается. «Это на самом деле более вероятный вариант. У нас в школе такое обсуждается. Правда, все уверены, что дистант будет не на неделю, а дольше», – рассказала «Новому Дню» педагог одной из школ Сысертского района.

Напомним, техникумы и колледжи в Свердловской области уже ушли на дистант. Вузам тоже рекомендовано после 8 ноября не выводить студентов офлайн. Первым официально объявил о дистанте до 30 ноября Уральский государственный аграрный университет, в остальных вузах приказы пока не подписаны.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 04.11.21

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