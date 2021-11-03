Решение о режиме работы детсадов и школ будет принято после областного указа о нерабочих днях

Родители до сих пор не знают, в каком режиме будут работать школы и детские сады с 8 ноября, когда в Свердловской области должны закончиться нерабочие дни. В структурах образования говорят, что решение будет принято только после областного указа, которым либо будут продлены карантикулы, либо нет.

Как рассказали «Новому Дню» родители детей, посещающих садик, сегодня во многих учреждениях проводят опрос, кто из детей выйдет 8 ноября.

«Садик сегодня работает последний день на этой неделе. Им нужно знать, кто из детей придет 8 ноября, чтобы поставить на питание. Потому что впереди четыре выходных, когда сад не работает. Но будет ли работать садик по факту, никто не знает. Может, продлят нерабочие дни и оставят дежурные группы. Где тогда родителям в выходной взять справку, без которой в садик не берут?» – недоумевают екатеринбуржцы.

В мэрии Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что никаких решений пока не принято, потому что муниципалитет зависит от решения областных властей и оперштаба. Если будет принят указ о продлении нерабочих дней, садики будут работать только в режиме рабочих групп. Если нерабочие дни продлять не будут, их откроют полностью. По школам аналогично: вопрос остается открытым до областного указа.

Накануне заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков говорил, что возможны оба сценария: как продление, так и непродление нерабочих дней. «Понять, как изменится ситуация завтра-послезавтра-послепослезавтра, невозможно. Мы будем ориентироваться на специалистов – Роспотребнадзор, эпидемиологов. Сегодня вторник. Мы еще выводов не делаем, этот вопрос, разумеется, будет рассматриваться – идти продолжением выходных дней или есть возможность идти другим путем. Когда появится информация, как идет эта неделя, будет понятно, как идти дальше», – говорил вчера брифинге вице-губернатор Павел Креков.

Напомним, техникумы и колледжи в Свердловской области уже перевели на дистант. Вузам тоже рекомендовано все обучение проводить в онлайне.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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