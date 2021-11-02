Непривитым уральцам запретят работать очно

Работодателям Свердловской области будет рекомендовано перевести всех непривитых и не начавших вакцинацию от коронавируса сотрудников на удаленку. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-губернатор региона Павел Креков. «Будем рекомендовать это всем предприятиям и учреждениям», – сказал он.

Отметим, сейчас требования о вакцинации действуют только для работников определенных сфер. В частности, для тех, кто занят в образовании, здравоохранении, а также в сфере энергетики и работники ЖКХ, культуры и развлечений (цирк, дворцы, клубы и дома культуры). Эти люди должны быть привиты обоими компонентами до 1 декабря, чтобы продолжать работать в обычном режиме.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.11.21

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