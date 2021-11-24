Мошенники атаковали россиян по почте: предлагают «вернуть страховые накопления» (СКРИН)

Жители России начали получать подозрительные письма от неизвестных «служб финансового мониторинга» с предложением вернуть страховые накопления «в связи с поправками в федеральный закон 167-ФЗ».

В сообщении говорится, что провести возврат средств автоматически не удается, поэтому получатель сообщения должен перейти по ссылке, указанной в письме, и следовать дальнейшим инструкциям. Добавим, что закон 167-ФЗ, на который ссылаются мошенники, говорит об обязательном пенсионном страховании.

Отметим, что такая рассылка идет не только уральцам. Об аналогичном спаме рассказал сайт «Призыв.ру» города Михайловка Волгоградской области. «Если и вам пришло такое (а это массовая рассылка), ни в коем случае не нажимайте на кнопку! Это очередная мошенническая схема, а по ссылке, скорее всего, будут требовать ввести данные карты. Указание на изменения в закон 167-ФЗ, а также приглашение в МФЦ с пакетом документов – полная «липа». Помните, ПФР ничего не рассылает на e-mail. Впрочем, как ФНС и другие госорганы. Если какая-то переписка ведомствами и ведется, то только через официальные ресурсы: личные кабинеты, портал госуслуг», – предупреждает издание.

Как уже сообщал «Новый День», полиция неоднократно просила граждан осторожно относиться к подобным письмам и звонкам и ни в коем случае не сообщать их отправителям номер своей банковской карты или иные личные данные.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»