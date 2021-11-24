Власти ожидают снижения заболеваемости коронавирусом

В течение ближайших дней заболеваемость коронавирусом должна пойти на спад. Такое заявление сделал вице-губернатор Павел Креков. Он уточнил, что пока снижение небольшое по общему количеству заболевших Covid-19. «По стационару гораздо более существенное, уменьшилось количество больных пневмониями. Можем ожидать в ближайшие дни и недели снижение заболеваемости. Снижение идет с высоких цифр, количество заболевших остается значительным. Как и количество погибших. Никакого расслабления не должно быть», – отметил чиновник.

При этом он заявил, что «наметившуюся тенденцию надо закрепить». Для этого надо носить маски, соблюдать дистанцию, продолжать вакцинацию и минимизировать массовые публичные мероприятия. «Это позволит тенденцию сделать долговременной», – добавил он.

Напомним, ежедневно от коронавируса в Свердловской области умирает больше трех десятков человек, число заболевших пока превышает 700 человек ежесуточно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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