Почти 46% свердловчан привились от Covid-19

На Среднем Урале врачи вакцинировали 45,9% населения. Об этом сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге.

«Привито 45,9% всего населения. Еще чуть-чуть – сегодня перейдем 46%. Это выше, чем в среднем по РФ. Нам надо минимум 60%. При этом мы пока отстаем по вакцинированию лиц старше 60 лет – их привито 50%, а по России – 55%», – сообщил спикер.

По словам заместителя губернатора Свердловской области, в неделю врачи прививают больше 100 тысяч человек первым компонентом вакцины.

Ранее «Новый День» писал о том, что больницы набирают на работу медиков-вакцинаторов – они будут заниматься только прививками.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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