Машину занесло и повело: водитель объяснил, почему большегруз въехал в дом (ФОТО)

Водитель грузовика «Скания», который врезался сегодня утром в жилой дом в деревне под Каменском-Уральским, рассказал что произошло. По словам мужчины, он снизил скорость перед соседним пешеходным переходом, после чего большегруз «занесло вправо, затем повело влево». По данным Госавтоинспекции, частично разрушен забор и надворные постройки. Пострадавших нет.

Как ранее писал «Новый День», ДТП случилось сегодня утром в деревне Малая Белоносова. В УГИБДД по Свердловской области уточнили, что авария произошла в 7 часов. К счастью, дома никого не было, люди не пострадали.

«Водитель пояснил, что перед пешеходным переходом он снизил скорость, и в это время машину занесло вправо. Зацепившую обочину «Сканию» повело влево, после чего большегруз выехал за пределы проезжей части наехал на жилой дом. В кузове грузового автомобиля находилась стальная стружка. Он ехал из Перми в Каменск-Уральский», – уточнили в УГИБДД обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что от удара пострадал жилой дом. Сейчас в Госавтоинспекции говорят, что повреждены лишь забор и надворные постройки. Большегруз тоже получил механические повреждения.

На месте ДТП устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, водитель дает пояснения. Авария произошла за пределами проезжей части, поэтому движение не затруднено.

Каменск-Уральский, Анастасия Истомина

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