Заключенный из Тагила переиграл на сцене Михаила Ефремова

Осужденный Дмитрий Зыков из Нижнетагильской колонии № 5 получил первый приз в объявленном ФСИН РФ конкурсе «Преступление и наказание» в номинации «Лучшая мужская работа».

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, конкурс проходил в честь 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского. Дмитрий Зыков прочел монолог Раскольникова в оригинальном гриме. Победителя поздравил в режиме онлайн народный артист РФ Виктор Мережко.

Монолог Раскольникова

Еще одним лауреатом стал известный артист Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом и отбывающий наказание в ИК-4 (г. Алексеевка). Он снял видеоролик под названием «Евангелие от Федора», который удостоился награды за лучший монтаж. Соавтором Ефремова стал его товарищ по колонии, а актерами – осужденные и сотрудник колонии, сыгравший следователя Порфирия Петровича. Ефремов также пригласил на съемку собственную 16-летнюю дочь. Она сыграла Соню Мармеладову, вынужденную стать проституткой, чтобы прокормить себя и семью.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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