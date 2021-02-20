Михаил Ефремов этапирован в белгородскую колонию

Скандально известный российский актер Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП, этапирован из столичного СИЗО-5 в исправительную колонию в Белгородской области. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Сегодня, когда члены ОНК Москвы прибыли для осуществления общественного контроля и посещения граждан, находящихся в ФКУ СИЗО-5, выяснилось, что актер Михаил Ефремов этапирован по месту отбывания наказания в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области», – цитирует его «Интерфакс».

Напомним, Ефремов в качестве свидетеля был этапирован в Москву в феврале для участия в следственных действиях по делу о даче свидетелями защиты ложных показаний в ходе его судебного разбирательства.

Как сообщал «Новый День», ДТП на Садовом кольце произошло вечером 8 июня. Автомобиль Ефремова выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном. В результате 57-летний Сергей Захаров получил тяжелые травмы и на следующее утро умер в больнице.

Сначала Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП, однако на заседании суда в начале августа отказался от этого, заявив, что ничего не помнит о случившемся. Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и отправил его на восемь лет в колонию общего режима. В октябре суд смягчил приговор до 7,5 лет, учтя добровольное возмещение ущерба родственникам погибшего в дорожной аварии.

Москва, Александра Быстрицкая

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