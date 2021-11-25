На время строительства развязки у «Калины» изменят маршруты автобусов

Подрядчики изменили схему движения автобусов в связи со строительством развязки на пересечении скоростного кольца в переулке Базовом с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Изменения будут действовать до 4 ноября 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, у автобусных маршрутов № 24 «Компрессорный – поселок Мичуринский», № 65 «Железнодорожный вокзал – аэропорт Кольцово – станция Кольцово», № 047 «Трактовая – Громова» и № 56 «7 Ключей (Тагильский подход) – Птицефабрика», едущих в направлении улицы Восточной, отменили остановку «Комсомольская» на Сибирском тракте. При этом маршрут № 56 сохранит остановку «Комсомольская» в направлении конечной станции «Птицефабрика».

Кроме того, появилась новая остановка «Переулок Активистов», расположенная в районе дома № 12 на Сибирском тракте. Остановка будет действовать в оба направления для автобусных маршрутов № 24 «Компрессорный – поселок Мичуринский», № 65 «Железнодорожный вокзал вокзал – аэропорт Кольцово – станция Кольцово», № 71 «Восточная – поселок Исток», № 76 «ТСЦ «Мега» – Синие Камни», № 047 «Трактовая – Громова» и для маршрута № 56 «7 Ключей (Тагильский подход) – Птицефабрика» в направлении улицы Восточной.

Как уже сообщал «Новый День», с сегодняшнего дня дорожники изменили схему проезда на развязке у «Калины». Закрыт проезд на Куйбышева, на Сибирском такте прорубили проезд напрямую и пустили поток по этому пути. С утра все подъезды стояли в заторах, была глухая пробка, автомобили вообще практически не двигались. Сейчас на развязке поставили регулировщика, это немного облегчило ситуацию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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