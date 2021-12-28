Движение близ развязки у «Калины» перекроют

В администрации Екатеринбурга анонсировали новое изменение схемы движения из-за ремонта развязки у «Калины». «Предприятие «АльмакорГруп» закроет движение транспорта по проезду от улицы Куйбышева до Сибирского тракта, с 15 января 2022 года по 31 января 2023 года. Это необходимо для строительства транспортной развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее из-за ремонта на развязке запретили поворачивать с Сибирского тракта на Комсомольскую, но водители порой игнорируют знаки.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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