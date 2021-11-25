ГИБДД: из-за плохой уборки снега аварийность на свердловских дорогах выросла на 54%

В Свердловской области из-за неудовлетворительного зимнего содержания дорог резко выросло число смертельных аварий. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, в текущем году плохая уборка снега и гололед стали причиной почти 300 ДТП, что на 54% больше, чем в прошлом году. В этих авариях погибли 37 человек (на 185% больше) и почти 400 получили травмы (на 40% больше).

Более половины таких ДТП были зарегистрированы на дорогах местного значения. Только на территории Екатеринбурга случилось 129 аварий из-за плохой уборки дорог. «Сложившаяся ситуация в очередной раз показывает, что организация работы по содержанию улично-дорожной сети города Екатеринбурга в зимний период требует особого внимания со стороны органов местного самоуправления», – сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Также высокая аварийность регистрируется на дорогах Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Ревды, Верхней Пышмы, Серова и Качканара. Причем в некоторых городах власти не используют противогололедные материалы, что приводит к образованию снежных накатов на проезжей части. Такая ситуация наблюдается в поселке Пышма, городах Качканаре, Карпинске и Реже.

Наибольшее количество смертельных аварий из-за гололеда и снежных заносов случилось на региональных автотрассах. Это Серовский тракт, дороги Екатеринбург – Невьянск, Екатеринбург – Алапаевск, ЕКАД, Серов – Североуральск – Ивдель, Нижний Тагил – Нижняя Салда, Нижний Тагил – Алапаевск.

С наступлением зимы сотрудники ГИБДД выдали уже более 1,5 тысячи предписаний на устранения недостатков содержания дорог. Из них 250 – только за последнюю неделю. Составлено более 80 протоколов по статье 12.34 КоАП РФ, в том числе 17 в отношении юридических лиц.

В Госавтоинспекции предупредили, что усилят контрольно-надзорные мероприятия, вплоть до ограничения или полного запрета движения транспорта – в приоритете грузового и общественного. Это будет сделано, чтобы не повторить ситуацию начала года, когда во время ухудшения погодных условий за два дня в дорожных авариях погибли 20 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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