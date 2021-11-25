В аварии на ЖБИ погиб пятилетний мальчик (ВИДЕО)

Сегодня утром на улице 40-летия Комсомола около дома № 12 произошла авария. В Kia Rio влетел Ford Mondeo – он вырулил на встречную полосу. После Kia отбросило на припаркованный BMW, а Ford развернуло на дороге, где он столкнулся с Lada X-RAY. В Kia находились 29-летняя женщина, у которой в результате аварии были диагностированы сотрясение головного мозга и травма живота, и ее пятилетний сын. У мальчика травмы оказались сильнее, врачи пытались спасти ему жизнь, но он умер в больнице.

Момент ДТП попал на видео

Водитель Ford в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности, имел неоплаченные штрафы, в момент аварии он был трезв. По факту аварии ведется расследование.

По данным ГИБДД, в текущем году плохая уборка снега и гололед стали причиной почти 300 ДТП, что на 54% больше, чем в прошлом году. В этих авариях погибли 37 человек (на 185% больше) и почти 400 получили травмы (на 40% больше). https://newdaynews.ru/ekaterinburg/743090.html

Екатеринбург, Елена Сычева

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