Индекс елки: сколько стоит нарядить новогоднее дерево в 2021 году

В магазинах Екатеринбурга уже вовсю торгуют искусственными елями и новогодними украшениями. Мы посчитали, во сколько обойдется праздничное дерево горожанам.

Сколько стоит сама елка

Для примера возьмем небольшую елку высотой один метр. Самые дешевые варианты в интернет-магазинах стоят от 500 рублей, но выглядят такие деревья, прямо скажем, не очень: ветки – пластиковые, иголки как будто сделаны из бумаги и спутанные. Пушистые искусственные елки стоят от 1000 рублей и до бесконечности.

Если вы хотите живое дерево, елочные базары откроются через пару недель. Тогда же можно будет самостоятельно съездить в лес и после составления договора купли-продажи в лесничестве выбрать и срубить ель или сосну. Цены 2021 года еще неизвестны. В прошлом году в лесничестве елка до метра стоила 57 рублей, до двух метров – 114 рублей. На елочных базарах в городе за метровую ель просили 450 рублей, за метр сосны – 400 рублей.

Сколько стоит украсить елку

Для украшения нам понадобится как минимум два набора шаров или других елочных игрушек, по 6-8 штук каждый. Также купим гирлянду и бусы. Мишурой и дождиком в последние годы елки украшают все реже.

На Ozon самый дешевый елочный шар стоит 75 рублей, если брать штучно. На 16 шаров нужно 600 рублей. Наборами брать дешевле – от 150 рублей за 6 штук. Если взять три, то получится 450 рублей. Елочные бусы обойдутся в 110 рублей, гирлянда приемлемого качества – от 180 рублей. Итого: по минимуму украсить елку стоит 740 рублей.

В магазинах Fix Price елочные украшения дешевле. Один шар обойдется в 59 рублей, набор небольших шаров – от 150 рублей. Есть и наборы, в которые входят шарики, шишки и небольшие подарочные коробки (украшение на елку) – от 199 рублей. Гирлянды стоят от 149 рублей, бусы – 55 рублей. На самое минималистичное украшение небольшой метровой елки 500 рублей будет достаточно.

Итого: дешевле всего взять метровую елочку в лесничестве – 57 рублей. И украсить ее товарами из Fix Price – еще 500 рублей.

Сколько стоят самые дорогие ели

На Ozon самая дорогая искусственная ель сейчас стоит 219 999 рублей – и это со скидкой. Полная стоимость – 599 999 рублей. Это пятиметровое литое дерево, которое выглядит как живое. Очень много вариантов в средней ценовой категории: 10-15 тысяч рублей за двухметровые елки, тоже с литыми хвоинками.

Добавим, что после Нового года многие сетевые магазины устраивают распродажи. Там можно заранее подготовиться к 2023 году: шары будут стоить от 1 рубля за штуку, большие литые ели – от 1500 тысяч.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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