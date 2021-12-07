В минприроды рассказали, сколько стоит срубить елку в лесу

В Свердловской области через неделю, с 16 декабря, можно будет самостоятельно добыть новогоднее дерево. Как сообщили в департаменте информационной политики, для этого надо будет приехать в лесничество с паспортом и оформить договор купли-продажи. Метровое дерево в этом году будет стоить 59,3 рубля, елка выше четырех метров обойдется в 296,7 рублей. По сравнению с прошлым годом деревья стали дороже на 4%.

После оплаты с квитанцией можно будет ехать в лес, лесничий покажет участок, где нужно выбрать елку. Обычно это участки на пожарных разрывах, под ЛЭП, около нефте- и газопроводов, вдоль автомобильных дорог – там, где сохранять молодняк нет необходимости.

Рубить елки без квитанции от лесничества не стоит – это нарушение закона, традиционно за этим в предновогодние дни следят, на трассах могут попросить предъявить разрешающие рубку документы.

Ранее «Новый День» проанализировал, сколько стоит украсить елку в этом году.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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