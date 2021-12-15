В Екатеринбурге открылись елочные базары: есть элитные деревья за 4 тысячи (ФОТО)

В Екатеринбурге заработали елочные базары, где можно купить к празднику живые елки, сосны, пихты и композиции. В центре погонный метр ели стоит от 650 рублей, на окраинах – дешевле.

Как передает корреспондент «Нового Дня», базар с сегодняшнего дня заработал у ТРЦ «Гринвич». Здесь русская елка стоит от 650 рублей за погонный метр, сосна – 750 рублей/метр, «элитная ель» – от 1400 рублей/метр. Можно купить даже датскую пихту – такое дерево обойдется в 4000 рублей за метр. Также продаются композиции: 650 рублей – малая, 1500 рублей – большая. Ветки стоят 300 рублей за штуку.

Базары заработали и у других торговых центров, а также на Шарташском рынке. Кроме того, две точки открылись на улице Вильгельма де Геннина в Академическом. Здесь деревья стоят чуть дешевле.

Напомним, ранее минприроды опубликовало прайс-лист на вырубку елей в лесничествах области. Метровое дерево в этом году стоит 59,3 рубля, елка выше четырех метров обойдется в 296,7 рублей. По сравнению с прошлым годом деревья стали дороже на 4%. С завтрашнего дня, 16 декабря, уже можно приезжать в лесничество с паспортом и оформлять договор купли-продажи. После оплаты с квитанцией – ехать в лес, лесничий покажет участок, где нужно выбрать елку. Обычно это участки на пожарных разрывах, под ЛЭП, около нефте- и газопроводов, вдоль автомобильных дорог – там, где сохранять молодняк нет необходимости.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Ольга Тарасова

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