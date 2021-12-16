С сегодняшнего дня на Урале разрешено рубить елки

С сегодняшнего дня, 16 декабря, в Свердловской области разрешается самостоятельно срубить елку на Новый год. Делать это можно только легально, по разрешению лесничеств. Для этого надо с паспортом приехать в лесничество и оформить договор купли-продажи, затем с квитанцией можно ехать в лес. Лесничий покажет, где выбрать дерево.

Обычно это участки на пожарных разрывах, под ЛЭП, около нефте- и газопроводов, вдоль автомобильных дорог – там, откуда деревья удаляют, чтобы они не мешали. Квитанцию стоит сохранять, в предновогоднее время машину с елкой могут остановить на трассе и попросить доказательства законности вырубки. «Черных лесорубов» ждут штрафы.

Стоимость метровой елки в этом году – 59,3 рубля, елка выше четырех метров обойдется в 296,7 рубля. По сравнению с прошлым годом деревья стали дороже на 4%. К слову, уже заработали елочные базары, конечно, там деревья стоят гораздо дороже. В центре погонный метр ели стоит от 650 рублей, на окраинах – дешевле. Сосна обойдется в 750 рублей за метр, «элитная ель» – от 1400 рублей за метр. Можно купить даже датскую пихту – такое дерево обойдется в 4000 рублей за метр. Также продаются композиции: 650 рублей – малая, 1500 рублей – большая. Ветки стоят по 300 рублей за штуку.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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