Роспотребнадзор: как правильно выбрать новогоднюю елку

До Нового года осталось две недели, и в Екатеринбурге заработали елочные базары. О том, как правильно выбрать новогоднее дерево, рассказали в Свердловском управлении Роспотребнадзора.

Во-первых, нужно определиться, какая ель будет радовать именно вас: натуральная или искусственная. Единственно верного варианта нет, так как они оба имеют преимущества и недостатки. Искусственная ель, как правило, красивее натуральной: она пышнее, более насыщенного цвета, ее можно использовать несколько лет или даже десятилетий. Однако в ней может скопиться много пыли. Натуральные деревья наполняют дом ароматом праздника, но, в отличие от искусственных, через несколько дней начинают осыпаться и теряют красоту.

Рассмотрим оба варианта.

Натуральная ель или сосна

Купить живое дерево можно на елочном базаре или в лесничестве. В Екатеринбурге ярмарки уже открылись, дерево стоит от 650 до 1500 рублей. Покупать елки с рук незаконно, приобретать сосны и ели нужно только в официальных точках продаж, у продавца при этом должен быть договор с питомником. За ёлкой лучше всего идти в двадцатых числах декабря. Дерево, купленное раньше, потеряет хвою задолго до окончания праздников, говорят в Роспотребнадзоре.

Наиболее качественной считается елка с ровным, толстым стволом без трещин, тонкое дерево не простоит долго. Ветви должны быть гибкими, а не сухими и ломкими. Иголки у ели должны быть насыщенного изумрудного цвета и крепко держаться на ветках. При покупке можно потрясти дерево, если оно осыпается, то лучше поискать другое. Кроме того, свежая ель должна пахнуть: несколько иголочек можно растереть между пальцев, и если ощущается запах хвои, дерево срублено недавно.

Нужно выбирать ёлку с одной макушкой. Покупать дерево с двумя, тремя макушками не стоит.

Чтобы донести ель до дома без потерь, можно попросить продавца упаковать дерево в пластиковую сетку-рукав. Заносить елку сразу в теплое помещение не рекомендуется, сначала нужно оставить ее на 2-3 часа в прохладном месте, к примеру, на балконе.

Искусственная ель

Во-первых, ветки должны быть надежно закреплены, а иголки не должны отрываться. На концах ветвей не должно быть острых краев, оголенной проволоки, зазубрин. Новая елка при покупке может немного пахнуть пластиком, а едкий химический запах – это признак некачественного изделия. Стоит попросить у продавца сертификат качества, чтобы убедиться в отсутствии вредных для человека веществ в составе изделия.

Кроме того, елка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов. На упаковке обязательно должна присутствовать информация о пожарной безопасности.

И, конечно, при покупке необходимо проверить маркировку, там должна быть дата изготовления, информация на русском языке о правилах и условиях эксплуатации, о материале, из которого сделана елка, данные о производителе и предприятии.

Ранее «Новый День» писал, как правильно выбрать сладкий подарок для детей.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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