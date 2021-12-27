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Понедельник, 27 декабря 2021, 11:06 мск

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Елочка, не гори! В МЧС напоминают о правилах пожарной безопасности в Новый год

ГУ МЧС по Свердловской области напоминает о правилах безопасности в новогодние праздники. Ели и сосны в новогодних украшениях могут стать источниками пожаров.

«С конца декабря и до середины января спасательные службы, пожарные и бригады скорой помощи работают в режиме повышенной готовности», – отметили в ведомстве.

Чтобы избежать пожаров и несчастных случаев в праздники, спасатели советуют соблюдать следующие правила.

  • При установке елки нужно убедиться, что она не шатается на подставке. Елка должна быть либо из огнеупорных материалов, либо иметь специальное антипламенное покрытие.
  • Елку нельзя устанавливать вблизи отопительных приборов.
  • Елку нельзя украшать горящими свечами и легковоспламеняющимися игрушками.
  • Прежде чем развешивать электрические гирлянды, необходимо включить их и проверить. Также не стоит обматывать гирляндой свое тело, ведь неисправная проводка может сильно ударить током и даже убить.
  • Бенгальские огни не нужно зажигать дома, нельзя использовать также и взрывающиеся хлопушки.
  • Ни в коем случае нельзя использовать пиротехнику в домах, квартирах, на балконах, под низкими навесами и кронами деревьев.

Как сообщили «Новому Дню» в ГУ МЧС по Свердловской области, сезон пиротехнических пожаров еще не открыт. Кроме того, за весь 2021 год никто не вызывал МЧС на пожары, возникшие в результате неправильного использования фейерверков.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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