Елочка, не гори! В МЧС напоминают о правилах пожарной безопасности в Новый год

ГУ МЧС по Свердловской области напоминает о правилах безопасности в новогодние праздники. Ели и сосны в новогодних украшениях могут стать источниками пожаров.

«С конца декабря и до середины января спасательные службы, пожарные и бригады скорой помощи работают в режиме повышенной готовности», – отметили в ведомстве.

Чтобы избежать пожаров и несчастных случаев в праздники, спасатели советуют соблюдать следующие правила.

При установке елки нужно убедиться, что она не шатается на подставке. Елка должна быть либо из огнеупорных материалов, либо иметь специальное антипламенное покрытие.

Елку нельзя устанавливать вблизи отопительных приборов.

Елку нельзя украшать горящими свечами и легковоспламеняющимися игрушками.

Прежде чем развешивать электрические гирлянды, необходимо включить их и проверить. Также не стоит обматывать гирляндой свое тело, ведь неисправная проводка может сильно ударить током и даже убить.

Бенгальские огни не нужно зажигать дома, нельзя использовать также и взрывающиеся хлопушки.

Ни в коем случае нельзя использовать пиротехнику в домах, квартирах, на балконах, под низкими навесами и кронами деревьев.

Как сообщили «Новому Дню» в ГУ МЧС по Свердловской области, сезон пиротехнических пожаров еще не открыт. Кроме того, за весь 2021 год никто не вызывал МЧС на пожары, возникшие в результате неправильного использования фейерверков.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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