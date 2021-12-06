Советы Роспотребнадзора: как выбрать сладкие подарки для детей

До Нового года осталось меньше месяца, а значит, скоро на полках магазинов и супермаркетов появятся сладкие подарки, без аромата которых сложно представить новогодние праздники.

О том, как выбрать качественные сладости, чтобы не испортить себе праздник, рассказала «Новому Дню» пресс-секретарь Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Лукьянцева: «Главное, сладкие новогодние подарки рекомендуется приобретать в местах организованной торговли: в магазинах, супермаркетах, на официальных рынках. При покупке обратите внимание на упаковку – она не должна быть нарушена».

Маркировка должна содержать 11 позиций:

1. Наименование.

2. Состав.

3. Количество.

4. Дата изготовления.

5. Срок годности.

6. Условия хранения (в том числе и после вскрытия упаковки).

7. Название и местонахождение изготовителя конфет.

8. Рекомендации и ограничения по употреблению и использованию.

9. Показатели пищевой ценности.

10. Сведения о наличии ГМО.

11. Единый знак обращения (положительная оценка Таможенного союза).

Чтобы конфеты, вафли и печенье были свежими, между фасовкой сладостей и покупкой подарка должно пройти минимальное время. Чтобы случайно не купить несвежий продукт, нужно сравнить сроки всех интересующих наборов. Кроме того, срок годности всего подарка устанавливается по самому скоропортящемуся продукту. Хранить подарок для сохранения свежести нужно при температуре в +15…+17 градусов. Иначе на шоколаде может появиться белый налет.

«При выборе подарков для детей стоит отдавать предпочтение тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гидратированных жиров и масел, – продолжает Наталия Лукьянцева. – Вы также можете сформировать сладкий подарок самостоятельно. Например, приобрести любимые конфеты детей, добавить к сладостям игрушку, обязательно в упаковке, и красиво оформить».

В Роспотребнадзоре советуют обращать внимание на наличие потенциальных аллергенов: абрикосовых косточек, арахиса и других – их лучше не использовать. Также карамель (в том числе и леденцы) не рекомендуется для наполнения детских подарков, как и конфеты, содержащие более 0,5% этанола.

«В состав качественного сладкого набора могут входить шоколад, желейные и вафельные конфеты, суфле, – перечислила Наталия Лукьянцева. – Обязательно в упаковке должны быть вафли, пряники, печенье, мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад. Последние два, к слову, являются наиболее безвредными ввиду меньшего количества сахара по сравнению с другими сладостями. Помимо этого, в мармеладе и зефире содержится пектин, полезный для пищеварения».

Важно, чтобы в составе сладостей не было усилителей вкуса и аромата, консервантов (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетических красителей, а также натурального кофе. Допускается лишь содержание натуральных красителей и ароматизаторов.

«Еще внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями может находиться игрушка, она должна быть в отдельной упаковке, – поясняют в Роспотребнадзоре. – Игрушки для детей до трех лет не должны содержать натуральный мех и кожу – это достаточно сильные аллергены. Также игрушка не должна содержать стекло и другие бьющиеся материалы, мелкие детали».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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