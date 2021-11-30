Европейский барбершоп и азиатское кафе: как проект Business-Data приносит комфорт в малые города Свердловской области (ФОТО)

В небольших городах Свердловской области все чаще появляются бизнес-проекты, которые делают жизнь комфортной: уличные кофейни, специализированные магазины, салоны для животных, образовательные центры. Во многом это заслуга комплексной антикризисной программы Business-Data. Ее совместно реализуют региональное министерство инвестиций и развития и областной фонд поддержки предпринимательства.

Виктория Казакова

«Мы постоянно ищем современные инструменты для помощи малому бизнесу. И, конечно, задавали вопрос: что нужно предпринимателю в самом начале? Понимать, где есть спрос. В партнерстве с дочерней компанией Сбербанка мы провели исследование Big Data платежных транзакций по банковским картам. Участвовали семь городов, всего было проанализировано 197 миллионов транзакций 420 тысяч пользователей карт. Это помогло выяснить, где есть нереализованный спрос. То есть жители города тратят деньги на какие-то услуги за пределами своего муниципалитета. На основе этого исследования мы смогли определить локации, где есть перспективы открытия нового бизнеса», – рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Валерий Пиличев

В Свердловском фонде поддержки предпринимательства есть магазин франшиз, предлагающий более 150 успешных брендов. Из них можно подобрать бизнес, который будет наиболее востребован в конкретном муниципалитете. «Чаще всего в малых городах есть 4-5 незакрытых ниш. Это фаст-фуд, франшизы по доставке еды, услуги красоты, магазины с товарами для ремонта и центры для детских занятий, например, кибершколы. Мы рассматриваем те бизнесы, на открытие которых требуется не более 5-7 миллионов рублей. Фонд оказывает финансовую поддержку предпринимателям – дает займы на покупку франшизы и запуск бизнеса, предоставляет данные анализа потребительского спроса и консультирует по всем вопросам, сопровождает. Обычно предпринимателям требуется дополнительно 1-1,5 миллиона рублей на старт», – отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Базовая ставка на такие займы равна ключевой ставке Банка России, что намного меньше, чем предлагают начинающим предпринимателям коммерческие банки. Кроме того, фонд дает индивидуальные консультации, в том числе по бухучету, и помогает в продвижении нового бизнеса. Исследование Business-Data проводилось в Первоуральске, Каменске-Уральском, Новоуральске, Асбесте, Богдановиче, Краснотурьинске и Нижнем Тагиле. Из-за пандемии Covid-19 реализация программы началась только в середине 2021 года, и с этого момента в малых городах открылось уже 24 новых бизнеса.

Первоуральск стал самым активным городом проекта СОФПП. Здесь уже появились салон для животных Groom, школа программирования KIBERone и магазин канцтоваров «КанцПарк». А на этой неделе в муниципалитете открылся барбершоп Alebarda и азиатское бистро «Вкус улиц».

«Мой старший брат является владельцем франшизы Alebarda, которая была упакована при поддержке фонда. Сейчас мы вместе развиваем франшизную сеть. После консультаций СОФПП и предоставленного исследования мы посчитали правильным открыть второй барбершоп в Первоуральске. Тут таких заведений не хватает. От идеи до реализации ушло 8 месяцев. Сначала долго искали помещение, потом делали ремонт. Стройматериалы дорожали каждый месяц, что затянуло процесс. Открывать новый бизнес в пандемию не страшно. Страх – это отсутствие опыта, я считаю», – рассказал Сергей Горев.

Еще одно неожиданное открытие для Первоуральска – азиатское кафе. В меню классические и современные блюда по рецептам из Китая, Японии и Таиланда. Владелец заведения Дмитрий Томилин рассказал, что в городе уже есть бистро «Вкус улиц». Но там представлена западная кухня: бургеры, греческий гирос, итальянские панини. «Однажды мы решили: раз живем на границе Европы и Азии, то надо открыть и азиатское кафе в Первоуральске. С фондом сотрудничали первый раз, и нам все понравилось. На нашу заявку оперативно откликнулись, а процентная ставка по займу очень радует. Азиатское кафе потребовало в разы больше инвестиций, чем наш первый проект. Без поддержки фонда задумку было бы очень тяжело осуществить», – отметил ресторатор.

По словам Валерия Пиличева, в рамках Business-Data каждый год в Свердловской области планируется открывать новые бизнесы. Проект направлен именно на малые города, где часто не хватает европейского комфорта и качества услуг. Виктория Казакова отметила, что программа стала ноу-хау Свердловской области и вошла в топ-100 лучших идей России по итогам 2020 года (рейтинг был составлен Агентством стратегических инициатив). Теперь Business-Data заинтересовались и другие регионы страны.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»