Пиццерия и образовательный центр для детей: как помогают развиваться бизнесу в городах области (ФОТО, ВИДЕО)

В семи городах Свердловской области стартовали 25 новых бизнес-проектов в рамках комплексной антикризисной программы Business-Data. Реализацией программы занимаются Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) и региональное министерство инвестиций и развития. Совместно они помогают начинающим, а также опытным предпринимателям открывать собственный бизнес.

Как помогают развиваться бизнесу в городах области

«Идея проекта Business-Data заключается в комплексном подходе помощи предпринимателям на местах, благодаря проекту мы можем рассчитать потребности рынка в небольших городах. Вряд ли предприниматели, которые открывают небольшое кафе или небольшое швейное производство, могут самостоятельно провести исследование и посмотреть, где правильнее открыть, где найти помещение. Задача фонда – помочь именно в этом», – пояснил «Новому Дню» заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Свердловский фонд поддержки предпринимательства предлагает открывать не принципиально новые заведения, а выбрать для реализации уже существующие франшизы. В каталоге фонда представлено более 150 брендов, из которых можно выбрать именно тот бизнес, который будет наиболее востребован в данном месте определенного города.

«Франшиза – достаточно легкая и юридически понятная схема, ты получаешь философию бизнеса под ключ. Берешь уже придуманное и этим пользуешься, – отметил директор Свердловского фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. – Это очень хорошая возможность попробовать себя. Входной финансовый порог невелик, есть франшизы по 300-400 тысяч. Подходит для молодежи. Есть в городе ниша, поставил там кофейный аппарат – вот и франшиза. Мы с банками изучаем платежные транзакции физических лиц (сразу говорю – обезличенные транзакции). Мы изучаем потоки, где что покупают, устанавливаем спрос и на его основе предлагаем предпринимателю купить франшизу. Иногда предприниматели приходят с готовой идеей: вот в этом месте должна быть булочная, и почему нет, пусть будет булочная», – улыбнулся Валерий Пиличев.

Исследованием рынка и спроса на ту или иную услугу занимаются непосредственно специалисты Business-Data и банков. Если в какой-либо части города есть спрос на что-то, находят предпринимателя. Ему дают консультации, помогают с поиском помещения, рабочей силы и других необходимых составляющих.

В городах Свердловской области реализовано уже 25 бизнесов по программе Business-Data, еще 10 находятся в работе. Наиболее активными городами в этом плане стали Первоуральск, а также Каменск-Уральский, где в декабре открылось два новых бизнес-проекта: образовательный центр для детей «Академия гениев» и пиццерия ItalianPizza. «Академия гениев» в Каменске-Уральском – это центр инженерно-технического творчества для детей, где они могут обучаться робототехнике и программированию в формате игры. Предприниматель Сергей Ступин воплотил в жизнь свою давнюю мечту, и теперь сможет обучать детей и готовить их к профессиональной деятельности.

«Я занимаюсь реализацией мечты, у меня есть свои дети, которых я тоже направил бы на обучение. Тут смогут заниматься дети с 6 лет и до 18. Я обратился в Фонд поддержки предпринимательства в нашем городе, рассказал идею. А они говорят: «Зачем изобретать велосипед, посмотри франшизы». Очень много было предложений, но была выбрана «Академия гениев» города Калининграда, потому что там было два направления – робототехника и программирование. Приоритет для нашего города, так как он не торговый, не портовый, а промышленный. Нужны инженеры, специалисты со знанием IT», – пояснил журналистам Сергей Ступин.

Открытие «Академии гениев» прошло 28 декабря. Глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов торжественно перерезал ленточку, и для него и других гостей – Дмитрия Ионина, Валерия Пиличева, министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой и депутата Госдумы Льва Ковпака провели мастер-класс по собиранию и программированию фигурок из конструктора.

Другое новое для Каменска-Уральского предприятие – пиццерия ItalianPizza, владелец которой, Николай Ларюшкин, впервые попробовал себя в сфере общепита, хотя раньше занимался автобизнесом.

«Оказалось, это простой бизнес. В фонде предоставляют юридическую помощь, все бесплатно, просто помогают, и все. Мы начали работать 7 декабря, три недели прошли так насыщенно, уже даже не то чтобы надежды оправдались, план перевыполнен», – сообщил Николай Ларюшкин.

28 декабря в Каменске-Уральском состоялось техническое открытие центра «Мой бизнес», куда смогут обращаться опытные и начинающие предприниматели для получения консультаций и льготных займов. До этого центр «Мой бизнес» действовал только в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Новоуральске и Ирбите на базе СОФПП. «Наша задача – масштабировать, чтобы предприниматели могли прийти в такие центры, как «Мой бизнес», и сказать: «Я предприниматель, я ищу для себя возможность открыть кафе», – и чтобы ему сразу показали потребности аудитории и варианты открытия», – пояснил Дмитрий Ионин.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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