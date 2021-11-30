Единственная школа поселка Северка после капремонта полностью преобразилась (ФОТО)

Школа № 179 в поселке Северка, состояние которой в 2019 году шокировало депутатов городской думы, открылась после капитального ремонта. Теперь школьники поселка могут учиться в условиях, ничем не уступающих тем, в которых занимаются жители центра Екатеринбурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», капитальный ремонт школы начался в августе 2019 года. Поскольку перевести учеников было некуда (ближайшие школы находятся очень далеко), работы велись в три этапа, во время летних каникул. В 2021 году завершение работ пришлось на осень, и ученики временно перешли на дистант. Теперь дети вернулись в классы.

На открытие обновленной школы приехали глава Екатеринбурга Алексей Орлов, вице-спикер городской думы Виктор Тестов, депутат областного заксобрания Валентин Лаппо.

Виктор Тестов назвал капремонт школы № 179 примером конструктивного взаимодействия представительной и исполнительной ветвей власти Екатеринбурга. «Самое важное – что нам удалось сдвинуть проблему с мертвой точки, так как о ней было известно давно, – отметил депутат. – Но нам удалось вместе с администрацией города войти в процесс, и мы сделали это. По состоянию на 2019 год, когда мы с депутатами объезжали отдаленные территории муниципалитета, школа требовала капитального ремонта. Здесь были шаткие полы, трещины в стенах, туалеты с выгребной ямой, было холодно. Но теперь маленькие жители Северки обрели возможность учиться в современных и комфортных условиях».

«Сейчас здесь оборудованы новые кабинеты, столовая на 90 мест, спортивный зал, впервые появился музыкальный класс, действует передвижная выставка Рериха. Теперь это не просто школа, а принципиально новое социокультурное пространство, – сказал Алексей Орлов. – Здесь созданы прекрасные возможности для дополнительного образования и всестороннего развития личности. На пришкольной территории оборудованы зоны для занятий спортом. Следующий объект, которым мы займемся, будет строительство в Северке нового стадиона».

Добавим, что заказчиком работ стало МКУ «Управление заказчика по капитальному ремонту», подрядчиком – ООО «Спарта». Работы по капремонту стоили городскому и областному бюджетам 100 млн рублей, оснащение школы – еще 50 млн рублей. За время ремонта восстановлен пристрой здания (ранее – помещение мастерских, в настоящее время – 5 учебных кабинетов), сделано ограждение территории, смонтированы наружные сети теплотрассы и водопровода, произведен капитальный ремонт всего здания. Школа может принять 430 учеников.

Теперь здесь два двухэтажных блока и один одноэтажный, общая площадь составляет 2586,8 кв. м. В отдельном блоке расположены шесть кабинетов начальной школы, кабинеты учителя-дефектолога и психолога, группа продленного дня, кабинеты музыки и истории.

В двух других блоках находятся 13 современных кабинетов, в том числе кабинет технологии, информационный центр «Точка роста», кабинет коворкинга, кабинеты физики и химии с лаборантскими. Кабинет иностранного языка оснащен мобильными компьютерами с программным обеспечением для лингафонного кабинета. В школе построен новый спортивный зал. Здание приспособлено для нужд детей с ограниченными возможностями. Прилегающая территория облагорожена.

Информационный центр «Точка роста» оснащен современными компьютерами, предназначенными для изучения современных языков программирования, 3D-принтером, VR-шлемом, набором учебных квадрокоптеров и учебным оборудованием для изучения предмета ОБЖ (манекен-тренажер для отработки навыков первой медицинской помощи).

Образовательное учреждение в Северке было построено в 1938 году как восьмилетняя школа и располагалась в одноэтажном деревянном доме. В школе училось всего 52 ребенка. В 60-е и 70-е годы прошлого века здание перестраивалось, благодаря чему в нем могло обучаться уже 350 школьников.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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