Прокуратура оспаривает освобождение бывшего полицейского, который изнасиловал 26 женщин

Прокуратура оспаривает освобождение бывшего инспектора ДПС Московской области Артура Косицына. Его посадили почти на 14 лет за изнасилование 26 женщин, срок он отбывал в Нижнетагильской колонии. Но суд решил отпустить его пораньше, заменив неотбытый срок в 1 год и 18 дней на принудительные работы.

«В представлении прокурор указал, что осужденный, отбывая наказание в пенитенциарном учреждении, не принял достаточных мер к погашению ущерба, причиненного преступлением. Обстоятельства и тяжесть совершенных преступлений, которые носили многоэпизодный характер, свидетельствуют о сложившемся у осужденного противоправном образе жизни и поведения, он не утратил общественной опасности, в связи с чем его правопослушное поведение возможно под контролем администрации исправительной колонии», – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Косицына отправили в нижнетагильскую ИК-13 на 13 лет и 10 месяцев в 2011 году. С тех пор он неоднократно ходатайствовал о смягчении приговора, в 2018 году суд встал на его сторону, но решение оспорили.

Задержали серийного насильника в 2009 году. Извращенец выбирал девушек 20-25 лет, нападал на них в подъезде, а прежде чем изнасиловать запугивал. В том числе используя жезл ДПС-ника с вмонтированным шилом. Причем, как выяснилось, первое преступление он совершил еще в 16 лет – напал на женщину с ребенком, но довести до конца умысел не смог. Тогда выяснилось, что у него есть психические отклонения, ему нравится унижать женщин. Он бывал на лечении в психдиспансере. И все это не помешало ему устроиться на работу в милицию.

Нижний Тагил, Людмила Прокофьева

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