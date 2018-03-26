Свердловский облсуд оставил в колонии полицейского, на счету которого 26 изнасилований

Бывший сотрудник московского ГУВД, совершивший под три десятка изнасилований, останется отбывать срок в колонии. Ранее его собирались досрочно отпустить на свободу, посчитав, что изолировать маньяка от общества не так уж необходимо.

Речь идет об Артуре Косицыне, бывшем инспекторе дорожно-постовой службы ГУВД по Московской области. В июне 2011 года Нагатинский районный суд г. Москвы признал его виновным в 26 насильственных преступлениях против половой свободы, его отправили в нижнетагильскую ИК-13 на 13 лет и 10 месяцев.

Резонансное решение в отношении насильника в феврале вынес Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. Косицын ходатайствовал заменить ему реальное лишение свободы на другую меру отбывания срока. Против были сотрудники прокуратуры и колонии, причем осужденный, находясь в заключении, показывал нестабильное поведение, нарушал порядок и не погасил ущерб за свои преступления. Несмотря на это районный суд решил заменить оставшиеся 5 лет 8 месяцев 5 дней колонии на два года исправительных работ. Суд в постановлении указал, что цели наказания в отношении осужденного могут быть достигнуты без изоляции от общества.

Прокуратура подала апелляцию. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, сегодня, 26 марта 2018 года, Свердловский областной суд согласился с позицией прокуратуры и отменил решение районного суда г. Нижнего Тагила, поэтому осужденный продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии. Постановление суда вступило в законную силу.

Екатеринбург, служба информации

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