Оплату охранникам в школах Екатеринбурга повысят до 100 рублей в час

В Екатеринбурге увеличат расходы на оплату труда охранников в школах. Об этом сообщил заместитель начальника городского департамента образования Михаил Ладейщиков на заседании комиссии городской думы.

Депутаты сегодня рассматривали проект бюджета на 2022 год в части затрат на национальную безопасность. «У нас действительно в этом году было много вопросов по оплате охраны в школах. Охранник получал 65 рублей в час, это действительно мало. Но нужно понимать, что в 2020 и 2021 году в школах вводился дистант, поэтому подход к питанию и охране был другой. В следующем году мы серьезно увеличиваем расходы: в зависимости от учебного заведения охранникам будут платить от 80 до 100 рублей в час. В детских садах – 75 рублей в час», – пояснил чиновник.

Стоит отметить, что с 2019 года охрана в муниципальных школах оплачивается из бюджета. Департамент образования заключает контракты с ЧОП через конкурсные процедуры. Ладейщиков отметил, что обязательным условием для охранных фирм является только лицензия на охранную деятельность. Все остальные требования к участникам госзакупок антимонопольная служба признает избыточными. «Я надеюсь, что люди, которые придут за 80-100 рублей в час охранять наши школы, будут достаточно профессиональны в этом вопросе», – заметил депутат Сергей Воронин. Он также напомнил, что в России остро стоит проблема школьного шуттинга. Только за 2021 год в стране произошли две трагедии – в Казани и Перми.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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