МЧС: завтра будет сильный ветер, мокрый снег и снова гололед

Завтра в Свердловской области ожидается сильный ветер, мокрый снег и гололед.

По данным синоптиков, во второй день зимы выпадут обильные осадки в виде мокрого снега, порывы ветра будут достигать 17 м/с, что по шкале Бофорта считается очень крепким ветром, который способен срывать провода и валить деревья.

Кроме того, на дорогах и тротуарах сохранится гололед, который может вызвать череду аварий и осложнить ситуацию на дорогах. Водителям советуют избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и ограничить поездки на дальние расстояния.

ГУ МЧС настоятельно рекомендует жителям Свердловской области отказаться от работ на открытом воздухе, а также воздержаться от туристических походов. Если во время сильного снегопада или ветра вы оказались на улице, обходите шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей и оборванные провода линий электропередачи. Кроме того, температура воздуха в регионе завтра вновь будет выше нуля, поэтому помимо снега ожидается еще и дождь.

При происшествиях и опасных ситуациях нужно звонить по телефону МЧС «101» или единому номеру экстренных служб «112».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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