Очень скользко: в Екатеринбурге вся грязь превратилась в голый лед (ФОТО)

Календарная зима в Екатеринбурге началась с оттепели. В последние дни ноября температура поднималась выше нуля, выпавший снег таял, превращаясь в грязь, ночью немного подморозило, прошел мокрый снег с дождем, а утром дороги и тротуары оказались покрыты коркой грязного льда.

Пешеходы жалуются на непосыпанные дорожки: ходить невозможно, скользит любая обувь, особенно дискомфортно приходится тем, чей путь лежит через спуски и подъемы. Автомобилисты с утра топили лед на машинах, на дорогах тоже очень скользко.

Добавим, ранее ГУ МЧС выпускало предупреждение о непогоде, заранее было известно, что 30 ноября будет оттепель с мокрым снегом, 1 декабря прогнозировалось днем до +5 °C, ночью – минусовые температуры, ожидаются и осадки. Вероятно, коммунальные службы оказались к непогоде не готовы.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге будет до 4 градусов тепла, гололедица, мокрый снег, ночью 0…+2 °C, завтра также до +4 с мокрым снегом, а в ночь на 3 декабря подморозит до -4…-6 °C, днем без осадков, +1…-3 градуса.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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