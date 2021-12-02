«Просто ад – как лужи растеклись, так и застыли», – екатеринбуржцы жалуются на плохую работу коммунальщиков (ФОТО)

Жители разных районов Екатеринбурга жалуются, что уже больше суток коммунальщики не могут посыпать песком тротуары. «Гололед страшный. 5 минут тащилась до машины. Из подъезда вышла – посыпано, а на муниципальной земле – нет», – сообщает жительница Краснолесья.

Согласна с ней и читательница с улицы Парина: «Управляющая компания во дворе чистила, но плохо. За пределами территории УК – просто ад. Вот как лужи растеклись, так и застыли. Вечером из подъезда вышла и зашла обратно. Но у нас и дорогу не чистили ни разу. Мэрия, кажется, забыла, что дорогу сдали и теперь ее надо чистить».

Недовольны работой коммунальных служб и в Юго-Западном микрорайоне: «Бардина – уродливый каток. Коммунальщики думали, что все растает и ничего убирать не придется. Ладно, вчера не успели, это можно понять, но прошло больше суток. Так откровенно класть на людей нехорошо». Люди пробираются по кромке тротуара, где не так скользко.

«Возле центрального стадиона просыпаны только остановки, и то еле-еле. Остальное – катушка, где-то лужи. Может, вокруг самого стадиона ещепросыпаны дороги, там обычно следят. А тротуары в целом по району нифига», – сообщают жители ВИЗа.

В ГИБДД отмечают, что роста числа ДТП нет: вчера было 39 аварий, в пяти из них пострадали семь человек. За сегодня пока случилось два ДТП.

Напомним, накануне потеплело, в Екатеринбурге шел дождь со снегом, в итоге город превратился в большой каток. При этом в мэрии сообщали, что увеличили число рабочих и техники для уборки улиц. Обещали работать не только в центре, но и на окраинах.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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