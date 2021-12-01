В мэрии рассказали, что чистили город после ледяного дождя

В администрации Екатеринбурга отчитались об уборке города в оттепель. По данным пресс-службы, коммунальная техника и люди работали и вчера днем, и ночью. «К ночной уборке Екатеринбурга коммунальные службы привлекли 208 единиц техники: 20 КДМ, 34 трактора, 10 снегопогрузчиков, 18 фронтальных погрузчиков, 81 самосвал, 20 грейдеров, 5 бульдозеров, 12 машин «Скандия», а также 94 дорожных рабочих», – перечислили представители администрации города.

Сегодня днем работа будет усилена, в основном за счет человеческих ресурсов: выведут 369 рабочих и 184 единиц техники. Рабочие будут счищать ледяную корку, посыпать проблемные участки фракционным песком. Обещают работать не только в центре, но и на окраинах. А безопасность передвижения во дворах – это обязанность управляющих компаний, напомнили в мэрии.

Сегодня с утра жители Екатеринбурга делятся фотографиями дорог и тротуаров. Накануне потеплело, ночью шел дождь со снегом, в итоге к утру город превратился в большой каток. Особенно тяжело приходится пешеходам, асфальт в ледяной корке, а там, где плитка, которая сама по себе скользкая, идти вообще невозможно.

Зимние дожди, скорее всего, закончатся только завтра.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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