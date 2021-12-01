Главный синоптик Свердловской области рассказала, когда закончатся зимние дожди

Сегодня в Екатеринбурге и Свердловской области еще могут пройти дожди, рассказала главный синоптик региона Галина Шепоренко. «Это, конечно, нельзя назвать нормальным явлением для наших широт, но такое иногда случается. С Атлантики, Средиземного моря, бывают выбросы тепла, что приводит к таким осадкам», – отметила Галина Андрияновна.

Завтра, 2 декабря, вероятность дождя снизится. По прогнозам синоптиков, днем будет около нуля, поэтому, скорее всего, пойдет мокрый снег.

«Конец ноября и первая половина декабря у нас еще не считается полноценной зимой. Это предзимье, когда бывают такие явления природы», – добавила Галина Шепоренко.

Стабильные минусовые температуры должны установиться с 3 декабря. Днем будет от 0 до -5 градусов, ночами – -4...-9 °C.

Напомним, вчера вечером в Екатеринбурге прошел дождь. За ночь воду на дорогах и тротуарах заморозило, и сегодня весь город превратился в один сплошной каток.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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