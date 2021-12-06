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Понедельник, 6 декабря 2021, 11:24 мск

Новости Екатеринбург

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350 тонн противогололедных материалов не помогли коммунальщикам справиться с гололедом

Жители Екатеринбурга продолжают жаловаться на гололед. Люди сообщают, что ситуация с прошлой недели ухудшилась: если вчера свердловчане говорили о нечищеных тротуарах на второстепенных улицах, то сегодня скован льдом оказался и центр.

При этом коммунальщики отчитываются, что работа ведется круглосуточно. С пятницы по понедельник они отправили на полигоны больше 5 тысяч тонн снега. На тротуары, остановки за это время коммунальные службы высыпали 170 тонн противогололёдных материалов и 187 тонн песка. Сегодня городские службы планируют задействовать на уборке 348 рабочих и 187 единиц техники.

Напомним, потеплело в Екатеринбурге в начале прошлой недели. Шел дождь со снегом, в итоге город превратился в большой каток. По прогнозам метеорологов, после краткого похолодания снова ожидаются оттепели.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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