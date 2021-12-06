В Екатеринбурге ожидаются мороз и оттепель. Советы врача, как пережить погодные качели

В Екатеринбурге на этой неделе прогнозируются резкие перепады температур. Уже сегодня вечером в городе похолодает до -16 °C, а вторник станет самым морозным днем. По прогнозу метеорологов, 7 декабря температура воздуха ночью упадет до -18 градусов, а днем будет держаться на отметке 11-13 градусов ниже ноля. Но уже в среду, 8 декабря, начнется потепление. Днем воздух прогреется до -6 °C, а к вечеру пойдет снег. В четверг снова наступит оттепель с температурой, близкой к нулю градусов.

Резкая смена погоды часто оказывает негативное воздействие на людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кардиолог поликлиники № 2 ЦГКБ № 3 Марина Павлюкевич рассказала «Новому Дню», как сохранить хорошее самочувствие в этот период.

«Важно контролировать свое артериальное давление и пульс, измерять его как минимум два раза в день – утром и вечером. А пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимо строго соблюдать прием назначенных препаратов, соблюдать режим и рекомендации своего лечащего врача. Эти меры оказывают сдерживающее действие при возможном развитии негативных последствий, систематический прием препаратов имеет накопительный эффект», – отметила кардиолог.

Также Марина Павлюкевич дала несколько советов, как победить метеозависимость:

– спать не менее 7 часов в сутки;

– по возможности исключить стресс и переутомление;

– гулять на свежем воздухе не менее 30 минут день (особенно это полезно возрастным пациентам);

– сбалансировано питаться, не злоупотреблять кофе и шоколадом;

– в этот период лучше отказаться от таких вредных привычек, как курение и употребление алкоголя;

– часто проветривать помещения и увлажнять воздух.

«В случае ухудшения самочувствия, появления новых симптомов, необходимо обратиться за медицинской помощью в кабинеты неотложной помощи в поликлиниках. Если возникает угроза жизни и состояние резко ухудшилось, нужно вызвать скорую помощь. Если давление низкое и появились отеки на ногах, до приезда медиков пациенту необходимо прилечь, при этом ноги должны быть приподняты. Также больному нужно обеспечить приток свежего воздуха», – рекомендовала врач.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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