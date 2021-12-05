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Воскресенье, 5 декабря 2021, 14:51 мск

Новости Екатеринбург

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Жители Екатеринбурга продолжают жаловаться на гололед

Жители Екатеринбурга продолжают жаловаться на нечищенные ото льда тротуары.

Люди пишут, что нецентральные улицы очищают ото льда плохо: «Черноусовский переулок, шел в сторону моста через пруд местный. Толстая корка льда лежит, ты по ней не идешь, катишься, если какой-то спуск, то ты даже остановиться не можешь. В этих местах, которые не на виду, месяц пройдет, никто ничего не сделает», – сообщил «Новому Дню» житель микрорайона Елизавет Артем.

«Проходы между домами в ужасном виде. Там как в середине недели льдом все покрылось, оно так и стоит», – сообщает корреспондент «Нового Дня» о состоянии тротуаров в Юго-Западном микрорайоне. При этом участки возле перекрестков и пешеходных переходов посыпаны песком. Днем в городе местами прошел мокрый снег, сцепление с дорогой улучшилось.

ГИБДД предупреждает о плохих условиях на дорогах: «При выпадении осадков в виде снега необходимо снижать скорость до минимума, чтобы иметь возможность предотвратить ДТП. Следует помнить, что тормозной путь транспортного средства на скользком асфальте значительно увеличивается», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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