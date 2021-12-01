За что и как могут осудить антиваксера: ликбез от юриста

Уже восемь человек в России осуждены в соответствии с новой редакцией ст. 207.1 УК РФ, принятой в 2020 году – за публичное распространение заведомо ложной информации «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», конкретно – об опасности коронавируса.

Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции доцент Уральского государственного юридического университета, к.ю.н. Яна Дикусар. Минимальный судебный штраф по этой статье составляет 300 тысяч рублей, максимальный – 700 тысяч. Юрист пояснила, что если пользователь интернета делится в соцсетях своим личным мнением о ковиде, вакцинации и т.д., он должен непременно сопровождать его словами «я считаю», «я предполагаю», «я думаю», либо ссылаться на нормативно-правовые акты или научные исследования. Но в большинстве случаев этого никто не делает, хотя по закону может попасть под статью «Публичное распространение заведомо ложной информации под видом достоверной». «У нас вакцинация добровольная, и человек вправе не делать себе прививку, если он не хочет. Но он не вправе отговаривать других людей или оскорблять их», – высказала свое мнение юрист.

Добавим, что у статьи 207 есть и вторая часть, по которой уже можно попасть в колонию на срок до пяти лет. Яна Дикусар привела следующий пример: «Допустим, у человека есть любимый блогер, которому он доверяет и которого постоянно читает. А тот пишет, что от вакцинации люди умирают. Человек поверил ему, не сделал прививку, заболел и умер. Если родные погибшего обратятся в СК, может быть возбуждено уголовное дело по ст. 207.2 УК «Распространение заведомо ложной информации, повлекшей тяжкие последствия». Впрочем, пока у нас в стране таких прецедентов не было – проблема в доказательности».

Пока ужесточения ответственности за пропаганду антивакцинации не планируется. Но, отметила Яна Дикусар, если почитать в интернете споры противников и сторонников прививок, нетрудно заметить, что среди первых много таких, кто не утруждает себя подбором аргументов, а бьет исключительно на эмоции, и это иногда граничит с экстремизмом. «Людей, которые исполнили свой гражданский долг и вакцинировались, сравнивают со «стадом», называют «баранами», а вакцину – «ядом», – отметила она. – А ведь существует ст. 20.3.1. КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Если в течение года после вынесения решения по этой административной статье гражданин совершит повторное нарушение, оно будет рассматриваться уже по уголовной статье 282. Так что ужесточения ответственности не планируется».

Эксперт добавила, что граждане могут бороться с этим сами. Пока подобные споры происходят главным образом в интернете, но если гражданин увидел в чьем-то сообщении признаки разжигания ненависти по какому-то социальному признаку, он вправе обратиться в прокуратуру.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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