Госдума утвердила жесткие меры за фейки о коронавирусе: будут штрафовать на 700 тысяч рублей или сажать в тюрьму

За распространение ложной информации об угрозе коронавируса россиян будут штрафовать на крупные суммы, а если из-за фейка погибнут люди – грозит до пяти лет тюрьмы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс утвердила Государственная дума.

Авторами документа выступили спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Ложная информация дезориентирует граждан и препятствует принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации, – обратил внимание Крашенинников. – Здесь устанавливается ответственность за публичное распространение [фейков] под видом достоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий».

За такие действия авторы документа предложили штрафовать россиян на сумму от 300 тысяч рублей до 700 тысяч рублей, либо ограничивать им свободу.

Если распространение фейков повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека то автору ложной информации грозит до трех лет лишения свободы. Если же в результате погиб человек, то лишение свободы предусматривается на срок до пяти лет. «Это что касается физических лиц», – уточнил Крашенинников, напомнив, что ужесточение санкций для юрлиц за распространение фейков о коронавирусе вносится в КоАП.

Парламентарии приняли документ во втором чтении при 309 «за» и двоих воздержавшихся.

Тут же было объявлено и голосование по закону в третьем, окончательном чтении. В итоге жесткие меры за распространение фейков одобрили 294 депутата, воздержался один.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 31.03.20

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