На Юго-Западе Екатеринбурга в многоквартирном доме взорвался газ

Сегодня, 1 декабря, в 16:30, на улице Амундсена, 73, в девятиэтажке взорвался газ.

По информации ГУ МЧС по Свердловской области, первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 5 минут после получения сообщения о взрыве: «В ходе разведки было установлено, что на балконе квартиры, расположенной на втором этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома произошел хлопок баллона переносной газовой плиты, без последующего горения», – сообщили в ведомстве.

В результате взрыва выбило оконную раму на балконе. Нарушения несущих конструкций здания нет. Обошлось без жертв.

Сейчас на месте происшествия работают три единицы пожарной техники и 12 человек личного состава.

Напомним, в начале сентября сильный взрыв газа произошел на улице Индустрии, 57/2. Тогда были эвакуированы 36 человек. Один жилец пострадал.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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