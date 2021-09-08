Соседи рассказали о жителях квартиры, где взорвался газ (ФОТО)

Корреспонденты «Нового Дня» пообщались с жителями подъезда в доме на Индустрии 57/2, где взорвался газ в квартире на первом этаже. «Это была благополучная семья, а не наркоманы, как написали в некоторых СМИ. В квартире живут сын и мать. Матери не было в этот момент дома, только взрослый сын – ему около 35 лет», – сказали «Новому Дню» жильцы дома. Другие опровергли их слова. В частности, соседка сверху сообщила, что все-таки мужчина употребляет наркотики.

Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко сообщил корреспонденту агентства, что у пострадавшего 20% ожогов тела. Он госпитализирован. Кравченко также рассказал, что через полчаса эвакуированным жителей разрешат вернуться в квартиры – угрозы несущим конструкциям дома нет.

Добавим, что проверку по факту взрыва ведет прокуратура Орджоникидзевского района. По информации пресс-службы ведомства, отрабатываются разные версии произошедшего, но предварительно там называют причиной происшествия «хлопок газовоздушной смеси». Прокуратура установит, когда в последний раз проводилась проверка газового оборудования. Дом обслуживает, напомним, Орджоникидзевская УЖК.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.09.21

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