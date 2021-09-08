В доме, где произошел взрыв, начались восстановительные работы (ФОТО)

В доме на улице Индустрии 57/2 в Екатеринбурге начались восстановительные работы, передает корреспондент «Нового Дня». Существенных разрушений, к счастью, не произошло, несущие конструкции дома не повреждены. Но в подъезде, где взрывом выбило окна на всех этажах, будут ставить новые стекла. На Урале сейчас довольно холодно, днем температура воздуха поднимается не выше +8…+10 градусов, по ночам возможны заморозки, вскоре должен начаться отопительный сезон, поэтому восстановить тепловой контур важно как можно скорее.



Осколки долетели до припаркованных у дома машин, однако пока неизвестно о том, причинило ли это владельцам автомобилей какой-то ущерб. Из людей, напомним, пострадал только один человек. Мужчина из квартиры, где и произошел взрыв. Его, по информации его соседей зовут Сергей, ему около 35 лет. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко сообщил «Новому Дню», что у пострадавшего 20% ожогов, он госпитализирован.

Проверку проводит прокуратура, а также Следственный комитет по Свердловской области. «Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, выполняются иные мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента», – сообщили в ведомстве.



Добавим, представители управляющей компании «Орджоникидзвская УЖК» уточнили в беседе с «Новым Днем», что газ подадут уже сегодня. По словам жильцов дома, инспекторы приходили проверять оборудование в апреле.

Только что жильцам разрешили вернуться в свои квартиры.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Екатерина Норсеева

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