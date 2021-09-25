В Верхней Пышме в пятиэтажке прогремел взрыв, есть пострадавший (ФОТО)

Взрыв газа произошел сегодня рано утром в жилом пятиэтажном доме в Верхней Пышме. По предварительным данным, пострадал мужчина с первого этажа, который в этот момент ставил чайник на газовую плиту. У него 40% ожогов тела. В доме разрушены межквартирные перегородки.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что от взрыва пострадал местный житель по фамилии Шульгин 1969 года рождения.

«По имеющейся информации, мужчина из трехкомнатной квартиры поставил на плиту чайник около 7:10 утра. В этот момент и прогремел хлопок. Больше потерпевший пока вспомнить ничего не может. Его доставили в ГКБ № 1 Екатеринбурга с ожогами примерно 40% тела. Дом, где случилась беда, пятиэтажный. Поврежденное жилище располагается на первом этаже. Взрывной волной повреждены межкомнатные перегородки в квартирах № 4 и № 21. Одна стена из 21-й квартиры обрушилась в 4-ю, еще две стены из 4-й квартиры упали в 21-ю.

Сейчас из подъезда, где все произошло, проводится экстренная эвакуация жильцов. Газ в доме перекрыт. Соседи характеризуют пострадавшего как спокойного, не скандального человека. Более подробные и точные обстоятельства полиция и МЧС устанавливают. Сыщики отрабатывают различные версии случившегося, в том числе связанную с утечкой газа. Пожилой человек мог забыть закрыть кран. Происшествие не носит криминального характера», – прокомментировал Валерий Горелых.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, после взрыва газа из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, в том числе двое детей.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений возгорания не обнаружено. Выявлено обрушение межквартирных перегородок. Несущие конструкции здания не повреждены. Имеется информация об одном пострадавшем. После обследования подъезда жильцы вернулись в свои квартиры», – уточнили в МЧС.

В администрации Верхней Пышмы сообщили, что для жителей пострадавших квартир ищут временное жилье. «Жители были немедленно эвакуированы на улицу. В ходе осмотра места происшествия установлено, что пострадали три квартиры. По распоряжению главы городского округа Верхняя Пышма Ивана Соломина решается вопрос о расселении жителей пострадавших квартир. Семья с ребенком будет временно отселена в маневренный фонд по ул. Огнеупорщиков», – сообщили в мэрии.

На месте ЧП работают сотрудники следственного комитета. В Верхней Пышме в администрации в 10 часов пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Хлопки газа стали все чаще происходить в Свердловской области. Совсем недавно, 8 сентября, взрыв произошел в Екатеринбурге в доме на улице Индустрии.

В августе газ взорвался в доме на Стахановской. Пенсионер, в квартире которого случилось ЧП, впоследствии скончался.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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