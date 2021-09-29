Пострадавший от взрыва в Верхней Пышме мужчина до сих пор в реанимации в крайне тяжелом состоянии

52-летний мужчина, который пострадал при взрыве газа в Верхней Пышме, до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации больницы №40 в Екатеринбурге, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Напомним, мужчина по фамилии Шульгин в субботу, 25 сентября, поставил чайник на газовую плиту, после чего раздался взрыв. Больше он ничего не помнит. С субботы пострадавший находится в реанимации. У него ожоги около 40% тела.

В городской администрации Верхней Пышмы «Новому Дню» сегодня сообщили, что дом №18 по улице Юбилейной обследовала комиссия Ростехнадзора, жилищной инспекции, управляющей компании. Но заключение еще не готово.

«Ждем документы комиссии. Окна во всех квартирах вставили в день взрыва, поскольку отопление уже подано, размораживать систему нельзя. Газ в квартиры жильцов первого подъезда тоже подан. В квартирах, которые пострадали, поставлены заглушки», – сообщили в пресс-службе мэрии Верхней Пышмы.

На данный момент в квартиру маневренного фонда переселили только одну семью – Бобиных с маленьким ребенком.

«Мужчина из квартиры, в которой произошел взрыв, еще в больнице. Больше там никто не жил. Квартира опечатана и закрыта. В третьей квартире, насколько нам известно, стены не пострадали. Но мы ждем заключения. Эту квартиру снимали, за помощью не обращались», – рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, взрыв газа в квартире на первом этаже жилой пятиэтажки в Верхней Пышме произошел в субботу, 25 сентября. Несущие конструкции дома, на первый взгляд, не были повреждены, но волной разрушило межквартирные перегородки между тремя квартирами. «Новый День» ранее писал, что сильно пострадала квартира семьи Бобиных, где живут молодые родители с маленьким ребенком. Жилье они приобрели в ипотеку и совсем недавно закончили ремонт, купили мебель. Взрывной волной снесло стены, которые, в свою очередь, обрушились на мебель и личные вещи. Кроме того, осколками выбитых окон повредило автомобиль семейства. Местные жители уже организовали сбор средств в помощь семьи.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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