От взрыва в Верхней Пышме сильно пострадала квартира семьи с маленьким ребенком: жилье в ипотеку, свежий ремонт

В Верхней Пышме продолжают разбирать завалы в квартирах, пострадавших от утреннего взрыва газа. В течение дня сотрудники управляющей компании должны вставить окна.

Больше всего пострадало жилье мужчины, который доставлен в больницу, и молодой семьи с ребенком. Одна из квартир – в ипотеке, в ней недавно был закончен ремонт. Семья просит о помощи.

В мэрии Верхней Пышмы прошло внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Сейчас уже проведено обследование дома. Несущие конструкции не повреждены, но разрушены межквартирные перегородки между тремя квартирами. Водопровод, электросети – в исправном состоянии. Газ отключен в первом подъезде, в котором и произошел взрыв. После проведения проверки газового оборудования в непострадавшие квартиры подача будет возобновлена, – сообщили в мэрии.

«Работники управляющей компании проводят разбор завалов, также будут вставлены окна для восстановления теплового контура здания, – сообщает пресс-служба городской администрации Верхней Пышмы. – В понедельник специализированная организация проведет строительную экспертизу здания с участием специалистов Ростехнадзора, Жилищной инспекции, управляющей компании».

Мужчина из квартиры на первом этаже, где произошел взрыв, находится в больнице №40 Екатеринбурга. У него ожоги разной степени тяжести.

Также сильно пострадала соседняя квартира, в которой проживает молодая семья: папа Владимир служит в Росгвардии, мама Ирина работает на почте, в семье растет маленький ребенок. Жилье они приобрели в ипотеку и совсем недавно закончили ремонт, купили мебель. Взрывной волной повредило стены, которые, в свою очередь, обрушились на мебель и личные вещи. Кроме того, осколками выбитых окон повредило автомобиль семейства. Администрация уже предоставила им жилье из маневренного фонда. Но, вероятно, семье понадобится и материальная помощь. Узнать, чем именно помочь, можно в горадминистрации.

«Всем пострадавшим будет оказана психологическая помощь специалистов МЧС», – добавили в мэрии.

Напомним, нhttps://newdaynews.ru/ekaterinburg/737253.html сегодня в восьмом часу утра в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Юбилейной, 18 в Верхней Пышме. По предварительным данным, мужчина пошел ставить чайник на газовую плиту, после чего раздался хлопок, дальше он ничего не помнит. Взрывной волной повреждены межкомнатные перегородки в квартирах № 4 и № 21. Одна стена из 21-й квартиры обрушилась в 4-ю, еще две стены из 4-й квартиры упали в 21-ю.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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