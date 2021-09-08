МЧС: из дома на Индустрии 57/2 эвакуировано 36 человек, известно об одном пострадавшем

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что после взрыва газа в доме на улице Индустрии, 57/2, были эвакуированы 36 человек. Один жилец пострадал.

Информация о ЧП поступила в 11:22.

К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения. «В ходе разведки возгорания не обнаружено. Разрушений несущих конструкций здания нет. Имеется информация об одном пострадавшем. На месте работают 37 человек, 12 единиц пожарно-спасательной техники», – сообщают в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Никита Кондрашин

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